Диетолог перечислил продукты для укрепления суставов

Одна из наиболее широко распространённых причин болезней суставов — это нарушение обмена веществ. Врач-диетолог Сергей Агапкин рассказал, как с помощью трёх продуктов можно укрепить суставы.

Он отметил, что пожилым людям нужно включить в свой рацион пищу, которая способствует улучшению регенерации хряща.

"Насытив рацион определенными компонентами, можно улучшить его состояние", — пояснил врач.

В первую очередь к таким продуктам относится скумбрия. В этой рыбе высокое содержание омега-3 жирных кислот, что уменьшает дискомфорт при артрозе. Омега-3 обладает противовоспалительными свойствами. Специалисты советуют есть до 30 грамм этой рыбы в день.

Также очень полезно есть киви, так как в них содержится витамин C.

Всего лишь половина этого плода является источником суточной нормы микроэлементов, которые необходимы для здоровья суставов и соединительной ткани.

Ещё один полезный для суставов продукт — это овсянка, так как в ней содержится большое количество марганца.

Данный минерал участвует в синтезе коллагеновых волокон, которые обеспечивают эластичность связок и хрящей. Особенно полезно есть овсянку с утра.

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