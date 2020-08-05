Мануальный терапевт дал советы по выбору обуви

После того, как был отменён режим самоизоляции, многие люди с удивлением заметили, что разучились ходить. Вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин утверждает, что для того, чтобы не уставать после небольших прогулок, нужно правильно подбирать обувь.

"Если подошва обуви слишком плоская или слишком жесткая, то во время ходьбы могут быть нежелательные удары пяткой о землю. Это может стать причиной пяточной шпоры, которая часто развивается после 35-40 лет. Заболевание, известное как плантарный фасциит, представляет собой воспаление в месте прикрепления фасции", — сказал Кабычкин.

Специалист также отметил, что не стоит носить обувь на толстой кожаной подметке, так как она не справляется с амортизацией нагрузки на свод стопы и пятку.

Терапевт добавил, что пяточная шпора лечится, но для этого может потребоваться операция. Обувь на высоком каблуке также опасна: она не смягчает ударную нагрузку. Проблемы с пятками могут возникнуть, даже если ходить босиком, например, если у вас дома слишком твёрдый пол.

"Если у вас дома паркет — то это хорошо, т.к. древесина не провоцирует таких проблем. Но если ламинат, керамогранит или плитка, то лучше носить тапочки. Но не плоские — стопа должна перекатываться при ходьбе. Особенно это важно для людей с сахарным диабетом", — пояснил врач.

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