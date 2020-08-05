Кардиолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств

Известно, что плохой холестерин представляет опасность для здоровья. Он накапливается на стенках сосудов, что может привести к их закупорке. Врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказала, как с помощью правильного набора продуктов защитить сердце и сосуды от заболеваний.

Какие продукты помогут снизить холестерин?

В первую очередь необходимо включить в рацион овсяную кашу и отруби, яблоки, цитрусовые и чеснок.

Для сердечно-сосудистой системы полезны яйца. Их пагубное воздействие на организм — это всего лишь распространённый миф. Да, в желтках содержится определённое количество холестерина, но в яйцах также есть и лецитин, который не даёт токсинам оседать на стенках сосудов.

Не рекомендуется употреблять субпродукты — почки, мозги, сердце, так как в них содержится очень много холестерина.

В день можно съедать одно яйцо, около 20 граммов сливочного масла или 80 граммов говяжьей печени.

Врач рекомендует дробное питание — наряду с завтраком, обедом и ужином не стоит забывать о перекусе и полднике.

Ранее врачи назвали продукты, которые противопоказаны при высоком холестерине.