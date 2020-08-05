В России увеличили выплаты на лекарства для льготников

Российские правительство приняло решение увеличить денежные выплаты льготным категориям граждан на лекарственные препараты.

Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.

В связи с этим расходы государственного бюджета в 2020 году увеличатся до 998 миллионов рублей.

Право на получение лекарственных препаратов имеют более 20 категорий российских льготников. Медики определяют список необходимых лекарств индивидуально для каждого человека.

Кроме того, граждане могут отказаться от получения лекарств взамен на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ.

В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 98% бюджетных медицинских учреждений зарегистрировались в государственной информационной системе ГИС МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов).