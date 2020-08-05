Эксперты ВОЗ начали расследование происхождения COVID в Ухане

Группа специалистов - вирусологов из Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай для изучения происхождения Covid-19, провела ряд встреч с уханьскими учеными и врачами.

Как следует из сообщения пресс-службы ВОЗ, переговоры включали в себя обновленную информацию об исследованиях в области здоровья животных.

Напомним, Китай закрыл рынок дикой природы в Ухане в начале вспышки, через день после того, как обнаружил, что некоторые пациенты были продавцами или дилерами на печально теперь известном миру рынке. ВОЗ считает, что вирус, скорее всего, пришел от летучих мышей и, вероятно, имел другого, промежуточного животного "хозяина"."

Ученые и правительства всего мира ожидают результатов работы спецкомиссии ВОЗ,главная задача которой - понять, как вирус, вызывающий Covid-19, перескочил видовой барьер от животных к людям.