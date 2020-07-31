Эксперты ООН утверждают, что треть детей во всем мире отравлены свинцом. Это приводит к определенным проблемам с поведением, а также к развитию болезней почек и сердца в будущем. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Уже давно известно о том, что свинец и другие соли тяжёлых металлов обладают токсическим воздействием на организм человека. Это известные вещи. Превышение предельно допустимой концентрации соли тяжёлых металлов, особенно свинца является, конечно, фактором, который демонстрирует такую опасность.

В России Роспотребназдор ведет такой мониторинг по состоянию окружающей среды в рамках экологических проектов, в рамках нормативно-правового регулирования деятельности Роспотребнадзора с позиции оценки этих солей тяжёлых металлов в разного рода средах, в том числе в воде.

Причины загрязнения

Загрязнение в мире во многом обусловлено распространенностью автомобильного транспорта. Существуют и определенные локальные территории, так называемые очаги экопатогенного загрязнения, антропогенный фактор — там, где идёт ведётся добыча свинца, цинка.

Но главным образом контроль должен осуществляться по воде. В рамках психиатрии (я по специальности врач-психиатр) мы уже давно выделили такое направление как экологическая психиатрия, в рамках которой проводятся исследования по изучению влияния соли тяжёлых металлов на состояние умственного развития детей.

Почему ООН сейчас забила тревогу?

Видимо, эксперты ООН провели мониторинг в некоторых странах и обнаружили, что количество транспорта увеличивается. Естественно, борьба за здоровье, например, в рамках нашего национального проекта "Здоровье" уделяется особое значение.

Сейчас впервые был выделен огромный пакет индикаторов по оценке состояния обитания, увеличиваются и ужесточаются критерии оценки качества питания, содержания в продуктах, особенно для детей, разного рода синтетических и иных веществ.

Наши учёные уже давно проводят исследования по влиянию антропогенных факторов на психонейроиммунологических нарушений. То есть все иммунные системы, которые обеспечивают полноценность деятельности нервной системы, так как к солям тяжёлых металлов в первую очередь чувствителен мозг. Антропогенное влияние солей тяжёлых металлов, в частности свинца, в первую очередь сказывается на умственном развитии.

Что делать?

Должна быть государственная программа, направленная на уменьшение количества автомобильного транспорта, перевод транспорта на электромобили, создание такой системы, чтобы не было выхлопных газов.

В период COVID-19, когда резко уменьшилось количества транспорта, даже очистился воздух даже в Москве", — заключил эксперт.