Пульмонолог рассказал, как восстановить лёгкие после COVID-19

Здоровье человека и его самочувствие зависят от дыхания. Особенно остро это ощущается после пневмонии или коронавируса. Врачи утверждают, что благодаря правильному дыханию и сильным лёгким иммунитет становится более крепким.

Как "тренировать" лёгкие?

Врач-пульмонолог Максим Сергеевич Новиков рассказал, какие упражнения помогут укрепить дыхательную систему.