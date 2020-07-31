Здоровье человека и его самочувствие зависят от дыхания. Особенно остро это ощущается после пневмонии или коронавируса. Врачи утверждают, что благодаря правильному дыханию и сильным лёгким иммунитет становится более крепким.
Врач-пульмонолог Максим Сергеевич Новиков рассказал, какие упражнения помогут укрепить дыхательную систему.
Разные типы дыхания. Делать вдох можно грудью, животом или смешанным способом. Эти варианты дыхания полезно чередовать.
Задержка дыхания. Это очень эффективны способ. Сделать медленный вдох, задержать дыхание, выдохнуть.
Дыхание с движениями головой. Тут есть несколько вариантов: вдохи на движение головой влево и вправо, вдох при поднятии головы и выдох при опускании.
Дыхание с движениями руками. Сделать вдох при поднятии рук и выдох при возвращении их в исходную позицию.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".