Стоматолог опровергла мифы о возникновении кариеса

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла популярные мифы по поводу возникновения кариеса.

Миф №1

Есть мнение, что зубы нужно чистить после каждого приема пищи. На самом деле зубы нужно чистить не более 2-3 раз в день, в противном случае повышается риск повреждения шейки зуба, что приводит к кариесу.

Миф №2

Также популярно утверждение по поводу количества пасты.

Стоматолог рекомендует не наносить на щётку слишком много пасты, так как из-за этого щетинки будут просто скользить по поверхности зубов.

"Наиболее эффективны в борьбе с кариесом пасты, содержащие фтор. При этом в их составе не должно быть кальция — вместе два элемента не работают", — предупредила врач-стоматолог.

Миф №3

Существует миф, что жевательная резинка защищает от возникновения кариеса. На самом деле, постоянное жевание приводит к проблемам со слюнными железами, что может навредить не только зубам, но и органам ЖКТ.

Миф №4

Популярно утверждение, что кариес возникает, если есть сладкое.

"Неважно, что вы съели, — мороженое или салат. Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Необходимо пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — заметила стоматолог.

Луиза Автандилян также отметила, что кариес проявляется не только появлением тёмных пятен на зубах. Сначала человек не чувствует дискомфорта, а на кариес могут указывать и белые пятнышки.

Ранее "Правда.Ру" писала, зачем нужна профессиональная чистка зубов.