В Риме начались испытания вакцины от COVID-19 на людях

30 июля специалисты из института инфекционных заболеваний имени Спалланцани (Рим)приступили к испытанию своей вакцины от COVID-19 на добровольцах.

Ранее препарат протестировали на грызунах.

К участию в испытаниях новой вакцины привлекли 45 человек в возрасте до 55 лет. Участников исследования поделили на три группы по 15 человек в каждой — на каждой из них будут испытывать препарат.

В случае успешных испытаний, следующие будут проходить на людях пожилого возраста (65-75 лет).

Если испытания вакцины покажут положительные результаты, то их должны будут одобрить эксперты Высшего института здоровья и Итальянским агентством по лекарственным препаратам. Затем исследованием вакцины будет заниматься фармацевтическая компания ReiThera, которая в перспективе планируют заняться их массовым производством.

"Вакцина может поступить в продажу уже в следующем году", — сообщила главный врач национального института в Риме Франческо Вайя.

Ранее учёные предупредили об опасности мировой гонки за вакциной от COVID-19.