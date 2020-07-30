Власти Петербурга усилят иммунизацию населения в период гриппа и ОРВИ

Власти Северной столицы начали подготовку к периоду вспышки инфекционных заболеваний. Известно, что осенью обычно наблюдается повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим планируется усилить иммунизацию горожан.

От гриппа будут привиты 2,8 млн жителей города, в том числе 488 тысяч несовершеннолетних.

В Смольном сообщили, что особенно важен вопрос иммунизации беременных женщин и пациентов, которые входят в группы риска.

За счёт городского бюджета городские власти планируют дополнительно закупить более 117 тысяч вакцин от гриппа, а возле станций петербургского метрополитена установить прививочные пункты.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич опроверг утверждение о том, что вакцина от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом нового типа.