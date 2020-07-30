Эксперт ООН: "Свинец бесшумно наносит ущерб здоровью и развитию детей"

30 июля эксперты ООН заявили, что в области здравоохранения выявлен новый кризис. Дело в том, что до 800 миллионов детей во всем мире из-за загрязнения воды и воздуха отравляются свинцом.

У каждого третьего ребёнка высокий уровень свинца в крови

Такие данные приводит детский фонд ООН.

"При незначительных ранних симптомах свинец бесшумно наносит ущерб здоровью и развитию детей, что может привести к фатальным последствиям", — сказала Генриетта Форе, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Это приводит к определенным проблемам с поведением, а также к развитию болезней почек и сердца в будущем. По оценкам экспертов, данная проблема чаще всего наблюдается в странах Южной Азии.

Согласно отчёту ООН, главный источник токсинов — непереработанный или плохо утилизированный автомобильный аккумулятор. В странах, где распространены случаи отравления свинцом среди детей, количество транспортных средств на дороге с 2000 года увеличилось в два раза.

Ранее в ООН заявили об угрожающем влиянии людей на экологию планеты.