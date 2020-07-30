ВОЗ: мы не знаем, когда выработается коллективный иммунитет к COVID

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не располагает точными, подтвержденными фактами данными о том, какой процент жителей Земли должен переболеть коронавирусной инфекцией, чтобы начал работать коллективный иммунитет.

Это, по сути, сенсационное признание сделал Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС в сфере здравоохранения, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

"Большинство специалистов в области вирусологии считают, что это где-то между 60% и 80%. Другая часть, что эта доля может быть меньше. Но как бы там ни было на самом деле, нам до коллективного иммунитета еще очень и очень далеко. Я хочу сказать, что COVID еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы сможем ему естественным путем противостоять", — говорит Райан.

Да и вообще, как уверен специалист по ЧС в сфере здоровья, "сама идея о необходимости достичь коллективного иммунитета, противоречит здравому смыслу и усилиям контроля над болезнью", потому что в этом случае "мы должны были бы позволить вирусу свободно распространяться".