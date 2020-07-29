На данный момент вакцина находится на экспертизе в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения".
По информации "Интерфакса" со ссылкой на источник, регистрация вакцины может пройти 10-12 августа.
Уточняется, что после регистрации вакцины первым делом она должна пройти проверку в Министерстве здравоохранения.
"После того, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот", — приводит агентство слова источника.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.