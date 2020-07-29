Вакцина от коронавируса может поступить в оборот с 15 августа

На данный момент вакцина находится на экспертизе в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения".

По информации "Интерфакса" со ссылкой на источник, регистрация вакцины может пройти 10-12 августа.

Уточняется, что после регистрации вакцины первым делом она должна пройти проверку в Министерстве здравоохранения.