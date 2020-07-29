Доктор Мясников дал совет о правильном похудении

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, в первые три месяца можно похудеть только на пять процентов, и только после этого этапа можно начинать худеть далее.

"При снижении веса всего на пять процентов от исходного, у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" — на 17 процентов и на 50 процентов — жир в печени", — сказал ведущий в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников также советует не прибегать к изнуряющим диетам, потому что при резком уменьшении потребления калорий снижаются энергозатраты, а в таком случае при возврате к обычному режиму питания сброшенные килограммы быстро вернутся обратно.