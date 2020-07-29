Названа ориентировочная цена на вакцину против коронавируса

Издательство Financial Times со ссылкой на источники сообщает о том, что курс вакцинации может стоить в районе 50-60 долларов, как планирует американская биотехнологическая компания "Moderna". Таким образом, одна инъекция обойдется в $25-30.

По мнению издательства, такая цена может распространяться на страны с "высоким уровнем дохода". Отмечается, что приведенная выше стоимость на вакцину может быть пересмотрена, на это могут повлиять предложенные цены других компаний.