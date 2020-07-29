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Хочешь поплакать - поплачь! Это полезно для здоровья

Здоровье

Можно с уверенностью сказать, что в этом году нам всем есть о чем поплакать. Прошли, по большей части, те дни, когда "пролитие слез" не приветствовалось обществом и даже иногда высмеивалось. Сегодня можно плакать публично.

И это нормально, утверждают в один голос психологи и физиологи: плач может быть очень полезен для здоровья.

Учеными — физиологами доказано: всхлипывания могут принести реальную пользу.

"Плач может быть очень катарсическим, потому что, когда вы плачете, вы делаете глубокие вдохи, — говорит Лиза Фелдман Барретт, профессор психологии в Северо-Восточном университете и автор книги "Как создаются эмоции". — Эти большие глотки между всхлипами, скорее всего, повышают активность парасимпатической нервной системы, что помогает нам успокоиться. Кроме того, плач в течение более длительных периодов времени связан с высвобождением некоторых нейрохимических веществ, например эндогенных опиоидов, которые могут заставить вас чувствовать себя лучше".

Существует теория, что плач развился как способ сообщить о необходимости помощи или поддержки.

Лорен Байлсма, доцент психиатрии в Медицинской школе Питтсбургского университета говорит, что, как показывают исследования, плачущий всегда получает какую-то пользу.

  • Большинство опрошенных сказали, что после слез им стало лучше, потому что получали эмоциональную поддержку от окружающих. Более того, слезы сами по себе могут успокоить человека, потому что "это как бы фокусирует внимание на том, что его беспокоит.
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