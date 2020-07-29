Хочешь поплакать - поплачь! Это полезно для здоровья

Можно с уверенностью сказать, что в этом году нам всем есть о чем поплакать. Прошли, по большей части, те дни, когда "пролитие слез" не приветствовалось обществом и даже иногда высмеивалось. Сегодня можно плакать публично.

И это нормально, утверждают в один голос психологи и физиологи: плач может быть очень полезен для здоровья.

Учеными — физиологами доказано: всхлипывания могут принести реальную пользу.

"Плач может быть очень катарсическим, потому что, когда вы плачете, вы делаете глубокие вдохи, — говорит Лиза Фелдман Барретт, профессор психологии в Северо-Восточном университете и автор книги "Как создаются эмоции". — Эти большие глотки между всхлипами, скорее всего, повышают активность парасимпатической нервной системы, что помогает нам успокоиться. Кроме того, плач в течение более длительных периодов времени связан с высвобождением некоторых нейрохимических веществ, например эндогенных опиоидов, которые могут заставить вас чувствовать себя лучше".

Существует теория, что плач развился как способ сообщить о необходимости помощи или поддержки.

Лорен Байлсма, доцент психиатрии в Медицинской школе Питтсбургского университета говорит, что, как показывают исследования, плачущий всегда получает какую-то пользу.