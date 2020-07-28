В России увеличилось число пациентов, страдающих от психоза. Эта болезнь вызывает нарушения ориентации человека в окружающей обстановке, времени или личности.
Об этом рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев. По его мнению, увеличение количества больных психозом связано с пандемией коронавируса и самоизоляцией.
"Для кого-то психотравмирующим фактором может даже стать сдача ЕГЭ. С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло. Карантин стал провоцирующим фактором для людей с тревожным психотипом, а также для тех, кто генетически расположен к этому заболеванию", — пояснил специалист.
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