В России выросло количество пациентов с психозом

В России увеличилось число пациентов, страдающих от психоза. Эта болезнь вызывает нарушения ориентации человека в окружающей обстановке, времени или личности.

Об этом рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев. По его мнению, увеличение количества больных психозом связано с пандемией коронавируса и самоизоляцией.