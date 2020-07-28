Врачи назвали продукты, тяга к которым говорит о наличии заболеваний

Российские геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова рассказали о продуктах, тяга к которых может говорит о наличии заболеваний.

Так, если человек ест много сыра и кисломолочных продуктов, то у него имеются нарушения костной ткани, что может привести к развитию остеопороза. В это случае нужно включить в свой рацион — брокколи — источник кальция и фосфора.

Если человек обожает шоколад, то скорее всего, у него состояние хронического стресса. Таким людям рекомендуется употреблять в пищу шпинат, изюм, печень, овсянку.

Любовь к острым блюдам может указывать на наличие инфекции или нарушение метаболизма. Пристрастие к соленой пищи говорит об обезвоживании организма.

Если хочется холодного, следовательно, есть проблемы в желудочно-кишечном тракте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач рассказала о пищевых привычках людей, которые спаслись от рака.