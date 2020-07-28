В Москве откроется новый реабилитационный центр

Группа компаний "Медскан" планирует открыть в Москве Центр реабилитации. Учреждение начнет работать уже с августа этого года.

Отличительная особенность Центра — комплексный индивидуальный подход к лечению и восстановлению пациентов. Его специалисты будут разрабатывать реабилитационные программы для каждого конкретного больного.

"У нас получилось собрать высококлассных специалистов, установить оборудование экспертного класса, разработать программы для многих сложных случаев", — сообщили в "Медскан".

Специалисты Центра смогут помочь людям восстановиться после перенесенных травм, инфарктов и инсультов, операций.

Группа компаний "Медскан" работает на рынке коммерческой медицины с 2015 года.

Ранее "Правда.Ру" писала об основных причинах возникновения травм. Любая травма может вызвать осложнения. Некоторые осложнения проявляются сразу, некоторые спустя какое-то время. Для того, чтобы минимизировать последствия после получения травмы, очень важен правильный процесс реабилитации.