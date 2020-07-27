Обработанные и консервированные продукты повышают риск инфаркта

Для того чтобы не допустить развитие каких-либо заболеваний, врачи советуют внимательно относиться к своему питанию.

Так, чтобы не было инфаркта или инсульта, нужно отказаться от употребления продуктов, в состав которых входят насыщенные жиры и трансжиры, повышающие уровень холестерина в крови.

В частности, следует исключить из рациона различные обработанные и консервированные продукты, в том числе супы, выпечку и замороженную пищу. Организму могут навредить сладкие напитки и красное мясо.

Для того чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы на долгие годы, нужно употреблять в пищу продукты с витамином D:

яйца;

жирную рыбу;

сыр;

сливочное масло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики назвали продукты, которые могли бы предотвратить более 50% смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это проросший чеснок, биоактивные компоненты которого всего за несколько недель уменьшают количество холестериновых бляшек в артериях и сосудах.