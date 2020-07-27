Россияне едят слишком много соли. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти грамм соли в день.
В России данный уровень превышен в 2,4 раза — в среднем 12 грамм на человека.
Но это не говорит о том, что россияне усиленно употребляют соль. Но в их рационе слишком много продуктов, которые ее содержат:
Но уменьшить количество потребления соли не так-то просто, так как без нее многие продукты просто потеряют свои вкусовые качества.
Специалисты просто рекомендуют убрать со столов солонки, при покупке выбирать продукты, содержащие меньше соли, реже есть маринады и различные соленые закуски.
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