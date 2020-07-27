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Здоровье

Россияне едят слишком много соли. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти грамм соли в день.

В России данный уровень превышен в 2,4 раза — в среднем 12 грамм на человека.

Но это не говорит о том, что россияне усиленно употребляют соль. Но в их рационе слишком много продуктов, которые ее содержат:

  • колбаса;
  • хлеб;
  • домашние консервы;
  • квашеная капуста;
  • соленые огурцы;
  • домашние заготовки (соленое сало и мясо).

Но уменьшить количество потребления соли не так-то просто, так как без нее многие продукты просто потеряют свои вкусовые качества.

Специалисты просто рекомендуют убрать со столов солонки, при покупке выбирать продукты, содержащие меньше соли, реже есть маринады и различные соленые закуски.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно выбрать пищевую соль.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему соль необходима человеку.

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