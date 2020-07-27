Яблоки защитят организм от рака и болезней сердца

Ученые заявили, что при разумном употреблении яблоки способны избавить от множества заболеваний, в том числе от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате исследований выяснилось, что яблоки являются источником незаменимых питательных веществ, мощных растительных соединений и большого количества полезных бактерий.

От чего лечат яблоки?

Благодаря растительному соединению под названием "кверцетин" яблоки способны справиться с воспалительными процессами. Кроме того, эти фрукты обладают антигистаминным действием.

Высокое содержание клетчатки в яблоках защищает артерии от образования холестериновых бляшек, которые могут привести к нарушению кровообращения, что, в свою очередь, повышает риск развития сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.

В результате исследований было доказано, что яблоки помогают справиться со злокачественными клетками некоторых видов рака. Ученые объясняют это тем, что в яблочной кожуре содержатся сильнодействующие растительные химикаты.

Содержащаяся в яблоках фруктоза защищает организм от резких скачков уровня сахара в крови. Также яблоки защищают зубы от образования зубного налета.

Кроме того, яблоки благотворно воздействуют на пищеварительную систему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие болезни лечат яблоки.