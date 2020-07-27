Диабет повышает риск смерти от коронавируса в 12 раз

Бесконтрольные скачки уровня сахара в организме всегда являются большой опасностью для организма.

Однако в сочетании с коронавирусом нового типа риск преждевременной смерти увеличивается в 12 раз. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета.