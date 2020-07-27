Бесконтрольные скачки уровня сахара в организме всегда являются большой опасностью для организма.
Однако в сочетании с коронавирусом нового типа риск преждевременной смерти увеличивается в 12 раз. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета.
"Диабет сам по себе является фактором риска для тяжелого протекания COVID-19", — утверждает профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Пракаш Дидвания.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.