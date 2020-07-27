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"Побочка" лекарства от COVID - расстройство психики

Здоровье

Интерферон не так безобиден, как принято считать — его инъекции можно делать только по назначению врача. А использовать в качестве профилактики вообще не стоит.

Об этом предупредил Юрий Киселев, глава ряда международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине.

"Если про то, что у интерферона в списке побочных эффектов есть нарушения работы ЖКТ и появление слабости, то про способность препарата воздействовать на психику, вызывая нарушения — не знает практически никто, непосредственно с медициной не связанный", = говорит Киселев.

Чем может "удивить" интерферон

По словам врача, этот препарат очень часто вызывает тяжелые побочные эффекты:

  • резкое снижение лейкоцитов — тех клеток крови, которые защищают нас от инфекций,
  • слабость,
  • выпадение волос,
  • кожные высыпания,
  • желудочно-кишечные расстройства,
  • расстройства психики — депрессия, нарушения сна, и даже мании и мысли о суициде.

"Хотелось бы, чтобы все поняли: нельзя без назначения лечащего врача принимать никакие лекарства, тем более антибиотики", — говорит Киселев.

И напоминает, что

98% пациентов с коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме обычных жаропонижающих.

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