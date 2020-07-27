Интерферон не так безобиден, как принято считать — его инъекции можно делать только по назначению врача. А использовать в качестве профилактики вообще не стоит.
Об этом предупредил Юрий Киселев, глава ряда международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине.
"Если про то, что у интерферона в списке побочных эффектов есть нарушения работы ЖКТ и появление слабости, то про способность препарата воздействовать на психику, вызывая нарушения — не знает практически никто, непосредственно с медициной не связанный", = говорит Киселев.
По словам врача, этот препарат очень часто вызывает тяжелые побочные эффекты:
"Хотелось бы, чтобы все поняли: нельзя без назначения лечащего врача принимать никакие лекарства, тем более антибиотики", — говорит Киселев.
И напоминает, что
98% пациентов с коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме обычных жаропонижающих.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.