"Побочка" лекарства от COVID - расстройство психики

Интерферон не так безобиден, как принято считать — его инъекции можно делать только по назначению врача. А использовать в качестве профилактики вообще не стоит.

Об этом предупредил Юрий Киселев, глава ряда международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине.

"Если про то, что у интерферона в списке побочных эффектов есть нарушения работы ЖКТ и появление слабости, то про способность препарата воздействовать на психику, вызывая нарушения — не знает практически никто, непосредственно с медициной не связанный", = говорит Киселев.

Чем может "удивить" интерферон

По словам врача, этот препарат очень часто вызывает тяжелые побочные эффекты:

резкое снижение лейкоцитов — тех клеток крови, которые защищают нас от инфекций,

слабость,

выпадение волос,

кожные высыпания,

желудочно-кишечные расстройства,

расстройства психики — депрессия, нарушения сна, и даже мании и мысли о суициде.

"Хотелось бы, чтобы все поняли: нельзя без назначения лечащего врача принимать никакие лекарства, тем более антибиотики", — говорит Киселев.

И напоминает, что