Жители России в среднем потребляют по 12 граммов соли на человека в день. Однако специалисты ВОЗ рекомендуют есть не более пяти граммов.
Об этом напомнил руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.
По его словам, превышение этого показателя способствует развитию опасных заболеваний: диабета, ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой, а также опухолей. Одним из главных источником соли является хлеб.
"В 300 граммах этого продукта содержится около 5 грамм соли, однако снизить её содержание непросто из-за ее функций: она придает хлебу вкус, а также повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество мучного изделия", — пояснил Батурин.
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