Ученый объяснил, почему нельзя есть много соли

Жители России в среднем потребляют по 12 граммов соли на человека в день. Однако специалисты ВОЗ рекомендуют есть не более пяти граммов.

Об этом напомнил руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.

По его словам, превышение этого показателя способствует развитию опасных заболеваний: диабета, ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой, а также опухолей. Одним из главных источником соли является хлеб.