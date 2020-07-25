Жандармерия Корсики обучила собак и приступила к практике по выявлению коронавируса у людей.
Первая операция по тестированию прошла в порту Порто-Веккьо, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного за операцию Брюно Мастраччи.
Он объяснил, что в подмышку людей помещается специальный компресс, который потом дают понюхать собакам. Образцы пота в дальнейшем передаются в лабораторию для подтверждения результата.
Отмечается, что обучение животных новому навыку заняло около трех месяцев.
Одной из причин, почему ВСУ ушли из Крыма и полуостров ушел в РФ, по словам экс-главы Генштаба ВСУ, была всецелая поддержка населением Крыма действий России.