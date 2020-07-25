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Нейропсихолог рассказал, что взбодрит человека утром

Здоровье

Нейропсихолог Ирина Хвингия сообщает, что утром лучше съедать кофейные зерна в шоколаде, чем выпить кружку растворимого кофе.

Доза кофеина вызывает перенапряжение и приводит к нарушению внимания и раздражительности.

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию", — заявила нейропсихолог.

А шоколад, наоборот, оказывает успокаивающее действие из-за витаминов группы B. И в то же время врач не рекомендует бороться с хронической усталостью и недосыпом такими средствами, кофе в шоколаде решает лишь временные проблемы.

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