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Врач-диетолог: "Лечение ожирения не входит в программу ОМС"

Здоровье

По данным федерального исследовательского центра питания, более 50% россиян имеют лишний вес, и 20-25% — страдают от ожирения. О том, почему стремительно полнеют россияне, рассказал врач-диетолог, теле- и радиоведущий, автор книг по лечению ожирения, Алексей Ковальков.

"Я вам объясню, все очень просто. Если мы не будем лечить сахарный диабет, у нас будет больше больных сахарным диабетом? Конечно, да. А если мы не будем лечить онкологию и прерывать развитие болезни на ранней стадии, у нас вырастет уровень смертности от онкологических заболеваний? Разумеется.

Ожирение — это системное заболевание

Ожирение входит в квалификацию международных заболеваний, так же, как сахарный диабет и онкология. Есть 40% людей, которые едят все подряд и при этом не набирают вес, а есть те, которые постоянно худеют, занимаются спортом, но при этом толстеют.

Почему?

Тут много причин. Но основная причина заключается в нарушении гормонального фона. Есть баланс гормонов сжиросжигающих и жиронакапливающих.

Человек может есть или не есть, еда не играет никакого значения, кроме того, что она является сигналом для выделения определенных гормонов. Так как у нас лечение ожирения не входит в систему ОМС, то в России и нет никаких расходов на его лечение. У нас нет диетологов ни в одной бесплатной поликлинике, поэтому, естественно, что число людей с ожирением будет продолжать расти.

Правильному питанию нужно обучать

Я предлагал на уровне Министерства образования ввести в школах предмет — "Обучение диетологии". Нас ведь не учат, как нужно правильно питаться, как выбирать продукты, как их сочетать, что такое казеин, альбумин и сколько по времени усваиваются белки. Ничему этому не учат, потому что это выгодно.

Если человек неправильно питается и неправильно двигается, он может заболеть любой болезнью начиная от атеросклероза, заканчивая инфарктом и инсультом.

Так как государство самоустранилось в решении вопроса с ожирением граждан, то стали появляться различные целители, так называемые Instagram-врачи, различные марафоны похудения, разные диеты, то есть всякие глупости.

У нас одни программы на телевидении учат тому, как надо ходить в рестораны, как надо много есть, а другие, наоборот, учат, как надо худеть. Таким образом, одна индустрия нас "кормит", а вторая учит сбрасывать вес. Это две индустрии, в которые входят фитнес, продажи БАДов и так далее, и тому подобное.

Правильно питаться нужно с детства", — заключил эксперт.

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