Медики назвали главные факторы развития рака желудка﻿

Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.

Кроме того, риск развития данного заболевания повышает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которую вызывает патологический вброс содержимого желудка в пищевод.

Есть и другие факторы, которые вызывают развитие рака, — ожирение, курение, хроническое воспаление. Большую роль играет наследственность.

Рак желудка находится на третьем месте в мире по уровню смертности и на пятом месте — по распространенности. Вызвать развитие данного заболевания могут полипы (наросты, которые образуются на слизистой оболочке кишечной стенки).

Симптомы онкозаболевания:

постоянная отрыжка;

изжога;

сонливость;

расстройство сна;

тошнота;

метеоризм;

потеря аппетита.

Почти все виды рака желудка на ранней стадии могут протекать бессимптомно.

Ранее врачи назвали три ранних симптома раковой опухоли желудка.