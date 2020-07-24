Глава Минздрава: летальность от COVID-19 в России составляет 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что летальность от коронавирусной инфекции в стране составляет 1,62%.

"Основной задачей было сохранение жизней граждан, и летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме, спасают жизни граждан", — сообщил он в ходе выступления на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС в формате видеоконференции.

По словам министра, в нерабочий период еженедельный прирост снизился в 27 раз, благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию и не допустить взрывного роста.

20 июля российский президент Владимир Путин заявил, что в нашей стране показатели смертности намного ниже, чем во многих других странах. Он отметил, что в первую очередь это связано с гибкостью российской системы здравоохранения, квалификацией медицинских специалистов и способностью власти мобилизовать ресурсы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 5,8 тысячи россиян заболели коронавирусом за сутки.