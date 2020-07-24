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Капуста, огурцы и кимчи так же эффективны против COVID, как маски

Здоровье » Здоровье и профилактика

Исследование, проведенное учеными из Университета Монпелье во Франции, показало, что капуста, огурцы и кимчи могут помочь людям создать устойчивость к вирусу.

Об этом сегодня со ссылкой на публикацию на сайте BioMed Central сообщает Mirror.

"Питание может играть определенную роль в иммунной защите от COVID-19 и может объяснить некоторые различия, наблюдаемые в COVID-19 по всей Европе. Несомненно, понимание этих различий и защитных факторов, таких как диета, имеет первостепенное значение и может в конечном итоге помочь контролировать эти эпидемии."", — говорит доктор Жан Буске, руководитель исследования.

По его словам, он сам уже изменил свой рацион, "включив сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю и маринованные овощи".

Кратко про исследование

В ходе работы ученые изучили уровень смертности от коронавирусов и диеты во всем мире.

Их анализ показал, что Болгария, Греция и Румыния — страны, где капуста популярна — имели самые низкие показатели смертности.

"Хотя трудно сравнивать системы здравоохранения и отчеты о смертности в европейских странах, Болгария, Греция и Румыния имеют очень низкие показатели смертности. Это может быть связано с диетой, поскольку капуста (Румыния) и кисломолочные продукты (Болгария и Греция) являются обычными продуктами питания. Последняя пища является известным природным ингибитором АПФ. Турция, еще одна страна с низким уровнем смертности, также потребляет много капусты и кисломолочных продуктов."

Хотя полученные результаты вселяют надежду на возможную связь между риском развития коронавируса и питанием, исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования.

Они добавили:

"Диета представляет собой лишь один из возможных способов противостояния эпидемии COVID-19, и ее важность должна быть лучше оценена."

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