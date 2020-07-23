Врач: у российской вакцины только теоретическая готовность

Эффективность российской вакцины от коронавируса вызывает большие сомнения в профессиональном медицинском сообществе. Сейчас ее называют готовой лишь теоретически.

Так оценил заявления Минобороны председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

"С точки зрения ее готовности я сильно в ней не уверен. Потому что это теоретическая готовность. Она должна пройти еще все регистрационные этапы. А они требуют нескольких месяцев, полугода, может быть, и год. Должна быть государственная регистрация. Мы прекрасно помним, как срочно делались вакцины, от которых потом массово погибали люди. Это было совсем недавно. Поэтому нужно быть крайне осторожными в отношении массового применения чего-то", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что заявления о выходе вакцины на рынок в сентябре крайне преждевременны. Воробьёв выразил надежду, что этого не произойдет.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что отечественная вакцина от коронавируса готова. По словам первого замминистра Руслана Цаликова, оценки результатов проведенных испытаний совместной группой военных специалистов и сотрудников НИИ им. Гамалеи уже сделаны. На момент выписки у всех добровольцев сформирован иммунитет к COVID, все они чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов нет.