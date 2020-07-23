Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов утверждает, что повторное заражение COVID-19 может быть связано с индивидуальными особенностями иммунитета человека.
Напомним, ранее сообщалось, что в России зафиксирован случай повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области один из медицинских работников дважды переболел COVID-19. На данный момент он здоров и уже вышел на работу.
"Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека", — пояснил Чуланов.
Он также сообщил, что вакцины против коронавирусной инфекции разрабатывают таким образом, чтобы у человека выработался стойкий иммунитет к заболеванию.
Врачи рассчитывают, что прививки смогут обеспечить эффективную защиту от болезни.
Ранее "Правда.Ру" писала, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.
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