Диетолог рассказал о самых распространенных причинах ожирения

Марина Макиша, врач-диетолог, назвала три популярные причины ожирения у людей.

В интервью порталу "Звезда" она рассказала, что первой причиной являются заболевания сахарным диабетом.

Вторая по популярности причина возникновения лишнего веса — это малоподвижный образ жизни.

А третья — употребление продуктов с высокой калорийностью.

Также врач отметила, что процент людей с лишним весом в России высокий — 40%. Возраст заболевших — старше 40 лет.