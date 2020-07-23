Марина Макиша, врач-диетолог, назвала три популярные причины ожирения у людей.
В интервью порталу "Звезда" она рассказала, что первой причиной являются заболевания сахарным диабетом.
Вторая по популярности причина возникновения лишнего веса — это малоподвижный образ жизни.
А третья — употребление продуктов с высокой калорийностью.
Также врач отметила, что процент людей с лишним весом в России высокий — 40%. Возраст заболевших — старше 40 лет.
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