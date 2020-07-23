Корица защитит организм от диабета

Ученые из Диабетического центра Бостона, которые работали со своими немецкими и южнокорейскими коллегами, провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что обычная корица способна защитить организм от развития диабета.

Оказывается, корица снижает уровень глюкозы и способствует лучшему перевариванию пищи, содержащей углеводы. Иными словами, корица снижает риск развития диабета.

Ученые в течение 12 недель давали участникам эксперимента, имеющих предрасположенность к диабету, по 500 миллиграммов корицы три раза в день.

Выяснилось, что специи начали препятствовать развитию диабета и при этом не вызывали аллергических реакций.

"Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с преддиабетом. Эти результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований", — рассказал один из авторов исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о самых эффективных способах профилактики диабета.

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