Врач предупредил россиян о серьезном "пляжном" заболевании

Аллерголог Владимир Болибок посоветовал россиянам, устремившимся на открывшиеся после отмены карантина курорты, быть предельно осторожными на пляже.

Он рассказал о "пляжном" заболевании — аллергии на солнце.

"Солнце вызывает солнечный, или аллергический, фотодерматит, а также фотодерматит — обычный солнечный ожог", — пояснил врач.

Специалист также добавил, что люди, которые подвержены фотодерматиту, перестают получать загар. Поверхность их кожи может "сгореть" и покрыться волдырями.

Болибок отметил, что часто бывают ситуации, когда у человека развивается непереносимость солнечного света из-за хронических заболеваний, о которых он может даже не догадываться. Например, аллергию на солнце могут вызвать внутренние паразиты гельминты или нездоровый желудок.

Болибок рекомендует перед тем как отправиться на курорт, подготовить свою кожу к загару небольшими порциями солнечного света.

Ранее врачи напомнили об опасности загара для здоровья.