Аллерголог Владимир Болибок посоветовал россиянам, устремившимся на открывшиеся после отмены карантина курорты, быть предельно осторожными на пляже.
Он рассказал о "пляжном" заболевании — аллергии на солнце.
"Солнце вызывает солнечный, или аллергический, фотодерматит, а также фотодерматит — обычный солнечный ожог", — пояснил врач.
Специалист также добавил, что люди, которые подвержены фотодерматиту, перестают получать загар. Поверхность их кожи может "сгореть" и покрыться волдырями.
Болибок отметил, что часто бывают ситуации, когда у человека развивается непереносимость солнечного света из-за хронических заболеваний, о которых он может даже не догадываться. Например, аллергию на солнце могут вызвать внутренние паразиты гельминты или нездоровый желудок.
Болибок рекомендует перед тем как отправиться на курорт, подготовить свою кожу к загару небольшими порциями солнечного света.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.