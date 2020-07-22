Врач-кардиолог Светлана Зубаилова перечислила основные признаки болезней сердца.
Первый симптом — это одышка, которая возникает при физической нагрузке. Если вдруг без видимых причин снизилась переносимость физических нагрузок, то нужно обязательно обратиться к врачу.
Второй симптом — появление дискомфорта в области грудной клетки.
"Жжение за грудиной при ускорении темпа ходьбы или выходе на холодный воздух зимой. Чувство сдавленности в груди рано утром — все это сигналы того, что сосуды сердца забиты холестерином", — рассказала специалист.
Также на развитие сердечных заболеваний указывает учащенный пульс.
Еще один симптом больного сердца — отеки.
"Увеличивается живот из-за накопления воды в брюшной полости. Появляются боли в правом подреберье из-за резкого увеличения печени, снижается аппетит, развивается слабость", — сообщила врач.
Кроме того, на плохое состояние сердца указывает невозможность спать в горизонтальном положении: человеку нужно, чтобы голова была приподнятой.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.