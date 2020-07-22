Кардиолог перечислила пять главных симптомов больного сердца

Врач-кардиолог Светлана Зубаилова перечислила основные признаки болезней сердца.

5 симптомов больного сердца

Первый симптом — это одышка, которая возникает при физической нагрузке. Если вдруг без видимых причин снизилась переносимость физических нагрузок, то нужно обязательно обратиться к врачу.

Второй симптом — появление дискомфорта в области грудной клетки.

"Жжение за грудиной при ускорении темпа ходьбы или выходе на холодный воздух зимой. Чувство сдавленности в груди рано утром — все это сигналы того, что сосуды сердца забиты холестерином", — рассказала специалист.

Также на развитие сердечных заболеваний указывает учащенный пульс.

Еще один симптом больного сердца — отеки.

"Увеличивается живот из-за накопления воды в брюшной полости. Появляются боли в правом подреберье из-за резкого увеличения печени, снижается аппетит, развивается слабость", — сообщила врач.

Кроме того, на плохое состояние сердца указывает невозможность спать в горизонтальном положении: человеку нужно, чтобы голова была приподнятой.