Завершился первый этап международного клинического исследования препарата российского производства "Полиоксидония®". Лекарство доказало свою эффективность и безопасность при лечении коронавируса.
Впервые в России клиническое исследование проводится по протоколу, предложенному ВОЗ.
Первый этап испытания препарат прошел в 18 медицинских учреждениях, расположенных в таких городах, как Москва, Оренбург, Нижний Новгород и др.
В исследовании приняли участие женщины и мужчины от 18 до 85 лет. Их разделили на две группы. Участникам первой группы на фоне рекомендованного лечения давали препарат "Полиоксидоний®", а второй — плацебо. В результате первого этапа исследования была доказана безопасность применения "Полиоксидония" при лечении коронавирусных пациентов.
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