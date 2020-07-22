Исследование доказало безопасность "Полиоксидония" при лечении COVID-19

Завершился первый этап международного клинического исследования препарата российского производства "Полиоксидония ® ". Лекарство доказало свою эффективность и безопасность при лечении коронавируса.

Впервые в России клиническое исследование проводится по протоколу, предложенному ВОЗ.

Первый этап испытания препарат прошел в 18 медицинских учреждениях, расположенных в таких городах, как Москва, Оренбург, Нижний Новгород и др.