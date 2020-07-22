Мишустин назвал медиков главными героями в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал всех медиков, которые выполняли свои обязанности в условиях пандемии коронавируса, героями.

"Главные герои ежедневной борьбы за жизни и здоровье людей — наши врачи, медицинские сестры, специалисты санитарной службы и водители скорой помощи", — заявил Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина.

По последней информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире выявлено более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.