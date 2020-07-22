Минздрав осудил привлекательный вид курилок в российских аэропортах

По мнению ведомства, привлекательный вид и удобное расположение мест для курения в аэропортах способствуют пропаганде табачной продукции.

"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся", — говорится в сообщении.

В Минздраве также напомнили, что табак способствует ухудшению здоровья и приводит к преждевременной смерти.