Медитация помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Ученые под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга заявили, что медитация может положительно отразиться на сердечно-сосудистой системы.

Специалисты проводили наблюдение за пациентами и пришли к выводу, что та группа больных, которые занимались медитацией, меньше страдали от повышенного холестерина и диабета.

"Я верю в медитацию, поскольку она дает нам чувство спокойствия, умиротворения, снижает стресс и ведет к улучшению эмоционального состояния", — заявил доктор Чайкрит Киттанавонг.

Но исследователи не определили, какой именно способ медитации является более эффективным по влияют на сердечно-сосудистую систему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что осознанная медитация успокаивает и снижает артериальное давление.

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