Комаровский рассказал, как отличить плохого отца от хорошего

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на своих жен, что в корне неправильно.

Такое мнение высказал известный врач Евгений Комаровский.

"Папа у нас — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает", — утверждает медик.

По словам Комаровского, мужчины ответственнее готовятся к покупке нового автомобиля, чем к рождению ребенка.