Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на своих жен, что в корне неправильно.
Такое мнение высказал известный врач Евгений Комаровский.
"Папа у нас — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает", — утверждает медик.
По словам Комаровского, мужчины ответственнее готовятся к покупке нового автомобиля, чем к рождению ребенка.
"Самая большая ошибка — это уверенность в том, что ваша жена знает, что делать с ребенком. Она знает точно то же, что и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться", — добавил врач.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.