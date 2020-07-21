Эксперт объяснила, какие болезни может вызвать смартфон

Известно, что мобильные телефоны способны негативно влиять на здоровье человека. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, что свет от экранов смартфонов и мобильных телефонов может быть вредным, но он больше влияет на сетчатку глаза, а не на кожу лица.

"Эта проблема является особенно актуальной для детей, которые страдают от сильной нагрузки на глаза, создаваемой смартфонами. Решением могут быть очки без диоптрий, защищающие глаза от вредного излучения", — отметила специалист.

Вторая проблема, которую создают мобильные телефоны, это грибы и бактерии. они накапливаются на поверхности гаджета, а потом могут стать причиной развития кожных заболеваний и даже опасных инфекций. В связи с этим нужно обрабатывать смартфоны антисептиком.

"В будущем в медицине появится целый раздел — смартфонные болезни. Это, например, проблемы с суставами, которые иногда фиксируются у зависимых от гаджетов людей. Напряжение в кисти может быть причиной воспаления лучевого нерва. А постоянный набор текста на экране может вызывать артрит отдельных пальцев", — добавила Мухина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что смартфоны могут вызвать рак щитовидной железы.