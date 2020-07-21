Диетолог рассказала, сколько яиц можно съедать в неделю

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва рассказала, какое количество куриных яиц можно съедать в неделю.

"Многим важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат", — пояснила специалист.

Также он отметила, что яичный белок содержит все необходимые аминокислоты и хорошо адаптирован к человеческому организму. Его употребление необходимо для восстановления клеточных мембран, гормонов и ферментов. В желтке содержатся белок, йод и минеральные вещества с жирорастворимыми витаминами.

Но не всем людям можно есть яйца. У некоторых людей имеется непереносимость белкового и желткового компонентов данного продукта.

Также эксперт напомнила: для того чтобы поддерживать себя в нормальной физической форме, в рационе должны присутствовать продукты животного и растительного происхождения.