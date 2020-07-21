Диетологи: макароны и хлеб не вредны для здоровья

Врачи-диетологи рассказали, какие именно продукты стоит употреблять в пищу, чтобы увеличить продолжительность жизни. Оказывается, что не только фрукты и овощи благотворно влияют на организм.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие почти 500 человек, и пришли к выводу, что употребление исключительно растительного белка способно существенно снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов. Подобный растительный протеин содержится в таких продуктах, как хлеб, макароны, а также крупы, орехи и бобовые.

Хлеб играет роль источника белка, который необходим для роста, обновления и восстановления всего организма. В любых изделиях из цельнозерновой муки содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют правильной работе пищеварительной системы.

"Да, все именно так и обстоит — хлеб может помогать контролировать уровень сахара в крови", — рассказали ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач-диетолог объяснила, почему не нужно отказываться от хлеба.