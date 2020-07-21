Сейчас медики и ученые изучают долгосрочное влияние коронавируса на организм. Уже известно, что переболевшие жалуются на чувство усталости, высокую температуру, озноб и одышку. Однако недавно стало известно и о другом эффекте.
В сообществах в социальных сетях, где переболевшие обсуждают коронавирус, утверждают, что после болезни может наблюдаться облысение.
"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и каждый день у меня выпадает все больше и больше. У меня на голове небольшие проплешины. Думаю, выпадение волос — очень болезненная вещь для женщины", — написала Грейс Дадли.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.