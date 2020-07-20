Доктор Мясников: "Кофе полезен, запомните это"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы о вреде кофе.

В частности, он заявил, что частое употребление этого ароматного напитка совсем не вредит здоровью.

Мясников подчеркнул: ученые уже доказали, что кофе очень полезен при многих заболеваниях. Так, употребление этого напитка способно предотвратить развитие рака печени и цирроза.

"Я не знаю, откуда у нас миф о вреде кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее. На самом деле кофе — один из тех продуктов, употребление которого снижает риск онкологических заболеваний. Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди", — заявил Мясников.

Поэтому эксперт советует людям с гепатитом B и C выпивать каждый день не менее 3-4 чашек кофе.

Кроме того, употребление кофе позволяет улучшить память, избавляет от запоров, стимулирует перистальтику и укрепляет костную ткань.