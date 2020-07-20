Испанский диетолог: яйца помогут сбросить лишний вес

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о продукте, который поможет утолить чувство голода и быстрее сбросить лишний вес. Специалист советует худеть летом.

По словам диетолога, лучше всего помогут похудеть яйца. Это связано с тем, что данный продукт не обладает жиросжигающими свойствами, но зато содержит большое количество белка.

"Человек дольше не хочет есть, что приводит к снижению общего потребления калорий", — считает Санчес.

Он советует есть яйца на завтрак, чтобы организм мог получить необходимые питательные вещества.

Стоит отметить, что эксперты советуют избавляться от лишних килограммов летом из-за снижения потребности в энергии. Также они рекомендуют отказаться от употребления колбасных изделий, выпечки из сдобного теста, фастфуда, газированных напитков и молока.

Ранее врач-диетолог Ирина Торопыгина рекомендовала сосредоточиться на употреблении фруктов, в особенности — ананаса, так как он содержит уникальный фермент бромалейн.