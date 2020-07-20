Ученые доказали, что куркума содержит куркумин, который помогает справиться с вирусами.
Специалисты утверждают, что данная специя полезна и для человека, и для свиней, так как защищает клетки от заражения вирусом ТГЭ (трансмиссивного гастроэнтерита).
Исследователи изучили куркуму с целью выяснить, насколько эффективно она способна справляться с вирусами и обнаружили, что куркумин значительно уменьшает риски заражения опасными вирусами клеток свиней.
В ходе эксперимента авторы работы доказали пользу вещества в борьбе с вирусом ТГЭ.
Трансмиссивный гастроэнтерит обычно поражает поросят. После этого у них начинается диарея, поэтому животные могут погибнуть от обезвоживания.
Ранее сообщалось, что куркума является самым лучшим природным антисептиком. Своему эффекту растение обязано куркумину, который подавляет рост патогенной микрофлоры в кишечнике.
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