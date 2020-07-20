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В России завершаются испытания коронавирусной вакцины

Здоровье

Сегодня, 20 июля, вторая группа добровольных участников испытания коронавирусной вакцины выписывается из госпиталя им. Бурденко.

Как сообщают врачи, все они чувствуют себя хорошо. В крови добровольцев уже начали вырабатываться антитела к COVID-19. 

"Вакцина работает, ее компоненты безопасны и хорошо переносимы человеком", - прокомментировал испытания Сергей Борисевич, доктор биологических наук, руководитель ЦНИИ Минобороны.

По его словам, сейчас, после того, как испытания препарата на людях завершились, ученые проведут "большой пласт аналитических изысканий, подготовят все необходимые отчеты", и вакцину можно будет представлять для госрегистрации.

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